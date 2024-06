La Direction de la libre circulation des personnes et des migrations de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) a organisé, fin mai à Lagos au Nigeria, une réunion technique du groupe de travail thématique sur la gestion des frontières centrée sur le thème : «Accélération de la mise en œuvre de la carte nationale d’identité biométrique de la CEDEAO (ENBIC) et l’abolition de la limite de séjour de 90 jours/permis de résidence pour les citoyens de la Communauté», indique mercredi, un communiqué de la CEDEAO.

Le document rappelle d’abord que l’abrogation de l’exigence de séjour de 90 jours pour les citoyens de la Communauté entrant dans d’autres États membres est une décision de la Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement de la CEDEAO, prise lors du 45ème Sommet ordinaire de l’organisation, tenu en 2014, laquelle décision n’a pas encore été mise en œuvre en raison d’un manque d’information et de volonté politique.

Pendant la réunion, le directeur de la libre circulation des personnes et des migrations à la CEDEAO, Albert Siaw-Boateng, représentant le commissaire aux affaires économiques et à l’agriculture, Massandjé Toué-Litse, a souligné la nécessité pour les Etats membres d’accélérer la mise en œuvre de l’ENBIC et de la décision relative à l’abolition de la limitation de séjour.

De son côté, le président de la réunion, David Adebambo, contrôleur général adjoint du service d’immigration du Nigeria (NIS), a affirmé que l’adoption de l’ENBIC était une étape cruciale vers la réalisation de la libre circulation au sein des Etats membres de la CEDEAO.

La réunion a visé le renforcement des synergies pour faciliter l’application des instruments régionaux relatifs aux migrations ; la mise au point sur l’état d’avancement de la mise en œuvre de l’ENBIC ; ainsi que l’adoption d’une position commune sur l’abolition de la limitation du séjour à 90 jours et l’élaboration d’une feuille de route pour la mise en œuvre.

Au terme de la réunion qui s’est déroulée en présence d’experts en gestion des frontières provenant de différents Etats membres de la communauté, le groupe de travail a formulé des recommandations spécifiques pour harmoniser les politiques concernant l’ENBIC et la limitation de séjour.