Le Ministre ivoirien des Mines, du Pétrole et de l’Energie, Mamadou Sangafowa-Coulibaly, a annoncé, jeudi au cours de la tribune «les Rendez-vous du Gouvernement», que, pour l’extraction de l’or en Côte d’Ivoire, des découvertes de classe mondiale sont attendues dans les mois et années à venir.

Selon lui, des indices probants indiquent que la moitié Ouest et le Nord-est de la Côte d’Ivoire regorgent de minerais stratégiques et critiques, et que l’Etat travaille à confirmer ces données et à évaluer les quantités.

Déjà, toujours selon ses propos, la production d’or ne cesse de prendre de l’ampleur au fil des années dans le pays. L’année 2023 a atteint un niveau record, avec 51 tonnes produites contre 48 tonnes en 2022, et ce grâce à l’ouverture de nouvelles mines. Pour 2024, les prévisions annoncent une production de 56 tonnes.

Début mai dernier, le groupe minier Montage Gold, opérant sur le territoire ivoirien, a annoncé la découverte d’un grand gisement aurifère de classe mondiale de 5 millions d’onces (155,5 tonnes d’or) avec une teneur moyenne de 0,72g/t, dans le nord de la Côte d’Ivoire, dénommé « Projet Koné».

Le démarrage des travaux de construction de cette mine, d’une durée de vie estimée à 20 ans, est prévu pour le dernier trimestre de cette année, et l’entrée en production en 2027. Une fois en exploitation, le projet Koné devrait devenir la plus grande mine d’or du pays et la troisième plus grande d’Afrique de l’Ouest, après celles du Burkina Faso et de la Guinée.

Avec toutes ces perspectives, la Côte d’Ivoire, premier producteur mondial de cacao, entend confirmer sa place d’un des plus grands producteurs d’or d’Afrique de l’Ouest.