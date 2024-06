Le président somalien, Hassan Sheikh Mohamud, s’est félicité de l’admission de son pays en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, estimant que ce mandat de deux ans, marque une avancée significative dans les efforts diplomatiques de la Somalie et son rôle sur la scène mondiale.

Le chef d’Etat somalien a considéré cette admission comme un indicateur des progrès de la Somalie en matière de gouvernance et de développement, rapporte l’agence de presse somalienne (SONNA).

«Ce n’est pas seulement une victoire pour la Somalie, mais un phare d’espoir qui brille sur le potentiel et la résilience de notre nation (…) Le succès diplomatique que nous avons obtenu aujourd’hui reflète la reconnaissance mondiale du cheminement de la Somalie vers le redressement et la reconstruction (…) C’est un moment crucial qui nous permet de contribuer de manière significative à la sûreté et à la sécurité du monde», a déclaré le président, cité par SONNA.

Hassan Sheikh a remercié les membres du Conseil de sécurité, les alliés régionaux et les partenaires continentaux qui ont soutenu la candidature de la Somalie.

L’Assemblée générale de l’ONU a élu ce jeudi cinq nouveaux pays membres non permanents du Conseil de sécurité pour les deux années 2025-2026. Il s’agit en plus de la Somalie, du Pakistan, de la Grèce, du Danemark et du Panama qui remplaceront la Suisse, le Japon, le Mozambique, l’Equateur et Malte à partir du 1er janvier 2025.

Pour rappel, le Conseil de Sécurité est composé de 15 membres dont cinq permanents (Etats-Unis, Russie, Chine, France et Royaume-Uni) et 10 pays membres non permanents élus pour deux ans, dont la moitié est remplacée chaque année, conformément aux règles de répartition géographique.