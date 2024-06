La Commission électorale indépendante (CEI) en Afrique du Sud a annoncé ce jeudi 6 juin, que «plus de 43%» des nouveaux parlementaires élus le 29 mai dernier sont des femmes.

«La liste que la CEI vous présente aujourd’hui comprend 174 femmes et 226 hommes. Cela signifie que 43,5% des représentants élus sont des femmes, et 56,5 % des hommes», a déclaré le président de la CEI, Mosotho Moepya qui s’exprimait lors de la remise des listes définitives des élus de l’Assemblée nationale et des neuf législatures provinciales du pays à Raymond Zondo, juge en chef de la Cour constitutionnelle.

Autre nouveauté relevée par la CEI, le nouveau Parlement sud-africain est composé de Parlementaires âgés de 20 à 79 ans.

Au pouvoir depuis la fin du régime raciste de l’apartheid, le parti Congrès national africain (ANC) a perdu le 29 mai dernier, sa majorité absolue au Parlement en ne remportant que «159 des 400 sièges de l’Assemblée nationale», une grande première dans le pas Arc en ciel, depuis avril 1994.

L’Alliance démocratique, parti libéral de droite, est arrivé deuxième avec 87 sièges, suivie du parti uMkhonto weSizwe de l’ex-président Jacob Zuma, avec 58 sièges et des Combattants pour la liberté économique (de J. Malema) avec 39 sièges.

Depuis la publication le 02 juin dernier, des résultats officiels de ces élections, l’Assemblée nationale nouvellement élue dispose de 14 jours pour tenir sa première séance, et élire le prochain Président sud-africain pour la période 2024-2029.