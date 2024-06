Dans une allocution télévisée adressée à la Nation dans la soirée du lundi 10 juin, le Président Lazarus McCarthy Chakwera a indiqué qu’il a sollicité «l’aide des pays voisins et d’autres pays, notamment les Etats-Unis, le Royaume-Uni, la Norvège et Israël» dans le cadre des efforts officiels de recherche et de sauvetage déployés depuis ce 10 juin 2024 pour retrouver l’avion qui a disparu avec à son bord le vice-président malawite, Saulos Chilima.

La poursuite des opérations de recherche et de sauvetage dans l’attente de l’aide internationale a été ordonnée par la Présidence malawite. Les pays contactés depuis hier lundi ont promis de soutenir le Malawi «avec des technologies de recherche et de sauvetage de pointe jusqu’à ce que l’avion du vice-président soit retrouvé», a assuré la Présidence malawite.

Les contours de la disparition des radars de l’appareil qui transportait Saulos Chilima et d’autres voyageurs ont été dévoilées le jour même par les autorités malawites.

La seconde figure politique du pays voyageait à bord d’un avion des Forces de défense malawites qui n’a pas pu atterrir à la destination prévue à l’aéroport de Mzuzu, dans le nord du pays, en raison de conditions météorologiques défavorables.

L’appareil a été réorienté vers l’aéroport international de Kamuzu à Lilongwe avant que l’avion ne disparaisse des écrans des radars lundi vers 10 heures du matin, heure locale (soit 08H00 GMT).

Saulos Chilima et sa délégation se rendaient aux funérailles de l’ancien procureur général et ministre de la Justice malawite, Ralph Kasambara qui a été retrouvé le 7 juin 2024, mort dans une chambre d’hôtel à Lilongwe.

Les opérations officielles de recherche et de sauvetage se focalisent sur la forêt artificielle du pays, la Chikangawa, en périphérie de la ville de Mzuzu où l’avion disparu a été localisé pour la dernière fois.

Saulos Chilima a été l’allié du Président Lazarus Chakwera au moment de son accession au pouvoir en juin 2020. Les deux personnalités sont dorénavant des adversaires politiques, à quelques mois de la prochaine présidentielle dans ce pays.