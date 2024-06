La Banque européenne d’investissement (BEI) va accorder à la Tunisie de nouveaux soutiens financiers d’un montant de 450 millions d’euros destiné à des investissements dans des projets d’infrastructures essentielles et à la création d’emplois dans le pays, selon un communiqué officiel de la BEI.

Ces soutiens seront officiellement annoncés par le nouveau vice-président de la BEI en charge des financements pour le Maghreb, Ioannis Tsakiris, qui entame ce mercredi sa première visite officielle de deux jours à Tunis, la capitale du pays nord-africain, où il devrait rencontrer plusieurs membres du gouvernement et prendre part au Forum Tunisien sur les Investissements.

Le communiqué précise que «cette forte mobilisation reflète l’engagement continu de la Banque de l’Union européenne à promouvoir le développement économique et social en Tunisie », sachant que « les projets ciblés visent à stimuler la résilience et la croissance du secteur privé, à promouvoir des solutions énergétiques durables et à améliorer l’accessibilité dans les régions éloignées, favorisant ainsi une croissance plus inclusive».

Les nouveaux financements de l’institution financière de l’Union européenne se présentent sous les formes d’une ligne de crédit «Tunisie Relance Économique» d’un montant de 170 millions d’euros dédiée à un soutien renforcé des micro, petites et moyennes entreprises qui constituent environ 90 % des entreprises du pays et emploient 60% de sa main-d’œuvre.

D’autre part, en améliorant l’accès de ces entreprises au financement et en leur fournissant des instruments innovants de partage des risques, la BEI dit vouloir soutenir les entreprises qui continuent d’investir et de créer des emplois. Ce projet bénéficiera d’une subvention de 8 millions d’euros de l’Union Européenne.

La BEI prévoit aussi un financement de 210 millions d’euros destiné à moderniser le corridor stratégique entre Sfax et Kasserine, d’améliorer la connectivité et de réduire les coûts de mobilité. Cet appui, précise-t-on, favorisera une croissance plus inclusive et le développement du secteur privé dans les régions, en les reliant aux grands centres économiques.

Un autre prêt d’un montant de 45 millions d’euros concerne le projet d’interconnexion électrique ELMED entre la Tunisie et l’Italie, et vise à améliorer la sécurité énergétique de ce pays d’Afrique du Nord.

Enfin, la BEI accordera une subvention de 25 millions d’euros de l’UE pour la modernisation des établissements scolaires en Tunisie, complétant un prêt de 40 millions d’euros octroyé à cette fin, en 2023.