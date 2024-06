Le Représentant-résident de la Banque Mondiale au Tchad, Rasit Pertev a salué, mardi 11 juin, le retour à l’ordre constitutionnel dans ce pays d’Afrique centrale, à l’occasion d’une audience que lui a accordée le président élu, Mahamat Idriss Déby Itno, informe la présidence tchadienne.

Pertev qui s’est rendu au Palais Toumaï pour « féliciter le Président de la République (…) pour son élection à la magistrature suprême et le peuple tchadien pour son sens élevé de patriotisme », a profité de cette occasion pour réaffirmer l’intérêt que porte son institution à la stabilité du Tchad.

Il a souligné « l’importance de cette stabilité qui encourage la Banque Mondiale dans son appui pour le développement économique et social du pays » et exprimé l’intérêt de la Banque «à connaître les priorités du gouvernement tchadien pour orienter efficacement son intervention » dans la mise en œuvre du programme politique du Chef de l’Etat.

Le président Mahamat a, pour sa part, détaillé les domaines clés nécessitant un appui conséquent, notamment l’agriculture, l’élevage, la santé, l’éducation, l’énergie et les infrastructures.

D’après la présidence tchadienne, le portefeuille de projets financés par la Banque Mondiale au Tchad s’élève actuellement à plus de 2 milliards de dollars, couvrant une trentaine de secteurs.

Le président tchadien et son hôte, qui ont passé en revue le partenariat entre le Tchad et la Banque Mondiale, ont réitéré leur engagement à poursuivre et renforcer cette coopération stratégique pour le bénéfice du peuple tchadien, et promouvoir un développement inclusif et durable.

Mahamat qui a dirigé une transition politique de 3 ans, après la mort de son père, le maréchal Idriss Déby, a remporté l’élection présidentielle tenue le 6 mai dernier.