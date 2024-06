La Présidence malawite a confirmé en fin de matinée ce mardi 11 juin, la disparition brutale du vice-président, Saulos Chilima dans un accident d’avion aux contours encore flous, suscitant l’émoi en interne et à l’étranger.

A travers une 2è adresse solennelle en l’espace de 48H, le Président Lazarus Chakwera a annoncé la découverte de l’épave de l’appareil porté disparu dans la journée du lundi 10 juin.

«Les équipes de recherches et de secours ont localisé l’avion, complètement détruit et sans aucun survivant, tous les passagers à bord ayant été tués sur le coup», a précisé ce mardi, le président Lazarus Chakwera. L’appareil militaire qui transportait 10 passagers à bord, avait disparu près de Mzuzu, dans le Nord-est du Malawi, où se rendait cette délégation pour assister à des funérailles.

Dans un communiqué officiel publié dans la foulée de l’annonce de ce crash, la Commission de l’Union Africaine (UA) a fait part de sa compassion au gouvernement et au peuple du Malawi.

Le président de la Commission de l’UA, Moussa Faki Mahamat a présenté ses «plus sincères condoléances aux familles endeuillées, ainsi qu’au Gouvernement et au peuple du Malawi pour cette grande perte nationale. Tout en réitérant la solidarité sans faille de l’UA avec le Président Chakwera, le Gouvernement et le peuple du Malawi en cette période difficile».

Saulos Chilima a disparu à 51 ans, au moment où il effectuait son comeback politique en prévision de la prochaine présidentielle dans ce pays, après 2 ans de traversée du désert due à une suspension officielle suite à son implication présumée dans une affaire de corruption.

Leader politique charismatique, l’élégant Saulos Chilima est au premier plan de la gouvernance au Malawi depuis 2014, année de son élection aux côtés de l’ex-Président Peter Mutharika comme vice-président. A partir de juin 2020, il sera reconduit dans les mêmes fonctions de vice-Président aux côtés du président Lazarus Chakwera.

Pour le compte de la prochaine présidentielle au Malawi, les sieurs Chilima et Chakwera comptaient se présenter en rangs séparés. Le vice-président Saulos Chilima a perdu la vie au moment où il se rendait aux obsèques d’un autre acteur politique du pays, l’ex-procureur général et ministre de la Justice malawite, Ralph Kasambara, retrouvé mort, le 07 juin dernier, dans des conditions non encore élucidées, dans un hôtel de la capitale Lilongwe.