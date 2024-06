Les autorités béninoises ont remis ce 11 juin 2024 une nouvelle couche sur leurs mesures drastiques prises ces trois derniers mois pour tenter de contrer l’inflation et la vie chère dans le pays.

Un nouvel arrêté interministériel publié ce 11 juin par l’exécutif béninois, «interdit la sortie du territoire national pour une période de six mois de certains produits vivriers».

Cette décision ministérielle insiste sur le fait que «la sortie du territoire national des céréales, des tubercules et de leurs dérivés, notamment les farines et gari, est interdite».

L’arrêté signé par les ministres de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche, celui de l’Economie et des Finances, ainsi que par la ministre de l’Industrie et du Commerce.

Depuis plus d’un trimestre, le Gouvernement impute la cherté de la vie et l’inflation constatée autour des prix des produits de première nécessité à «l’exportation illicite» d’une kyrielle de produits alimentaires de base vers des Etats voisins.

Le niveau élevé du coût de la vie a déjà suscité l’organisation d’au moins deux manifestations de masse à l’appel des organisations syndicales dans les villes phares de ce pays ouest-africain.