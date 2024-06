Le Président égyptien Abdel Fattah Al-Sissi s’est entretenu le mardi 11 juin à Amman en Jordanie, avec son homologue rwandais, Paul Kagame, en marge de la «Conférence sur la réponse humanitaire d’urgence pour Gaza» qui se tient dans la capitale jordanienne.

Au cours de ces échanges, le dirigeant égyptien a remercié le Président rwandais pour sa participation à ladite Conférence et la constance de la position de Kigali sur «les développements de la cause palestinienne».

Selon un compte-rendu de la Présidence égyptienne, la position diplomatique de Kigali sur ce dossier palestinien «contribue à promouvoir les efforts internationaux pour parvenir à une paix juste et globale dans la région, sur la base de la solution à deux États» et renforce les efforts multilatéraux intensifs en cours, portés par les USA, pour parvenir à un «cessez-le-feu, à l’échange d’otages et de détenus et à l’acheminement des aides humanitaires» pour mettre fin à la catastrophe humanitaire que vit le peuple gazaoui depuis le 07 octobre 2023.

Outre le dossier gazaoui, les Présidents Abdel Fattah Al-Sissi et Paul Kagame ont également abordé divers volets de leur coopération bilatérale sur les plans «économique, sécuritaire et militaire».

Le Rwanda est un allié stratégique de la Jordanie en Afrique. Les deux pays entretiennent des relations bilatérales privilégiées dans plusieurs domaines.