Le Sénégal a entamé ce mardi 11 juin, la production d’hydrocarbures dans son sous-sol, un évènement économique majeur que le Président Bassirou Diomaye Faye a placé sous le sceau de la préservation d’acquis pour les prochaines générations du pays.

Le Président élu en mars 2024 s’est prononcé sur ce sujet en recevant la veille, au Palais présidentiel à Dakar, des élèves de l’Ecole «Keur Mame Diarra».

Le jeune Chef d’Etat de 44 ans, a «pris le temps de sensibiliser ces élèves sur l’urgence de protéger l’environnement et a souligné son engagement à préserver les intérêts intergénérationnels dans la gestion du pétrole & du gaz», a annoncé la Présidence sénégalaise.

«L’Etat du Sénégal a mis en place un Fonds inter-générationnel. Pour votre génération et celles à venir, nous avons réservé des parts (dans les ressources tirées de l’exploitation du pétrole). Nous vous rassurons. Si vous apprenez que le Sénégal a du pétrole et du gaz, sachez que ses parts seront bien gérées», s’est engagé le Président Faye devant ces écoliers.

La multinationale australienne «Woodside» a annoncé ce 11 juin dans un communiqué, avoir procédé à «la première extraction de pétrole du champ de Sangomar, menant à bien la livraison du premier projet pétrolier offshore du Sénégal».

«Woodside» exploite ce champ pétrolier avec Petrosen (Société des pétroles du Sénégal) en eaux profondes, à environ 100 km au sud de Dakar, un champ qui contient du pétrole et du gaz.

Le projet, dont le développement a été lancé en 2020, a nécessité environ 5 milliards de dollars d’investissements et vise une production de 100.000 barils par jour, selon la compagnie australienne.

La découverte en 2014 sous le mandat de l’ex-Président Macky Sall, de vastes gisements de pétrole et de gaz au large des côtes sénégalaises de l’Océan Atlantique, a fait naitre dans le pays, des espoirs considérables pour l’accélération du développement du Sénégal. Cette production de pétrole et de gaz sera destinée à l’exportation et à la consommation domestique, précise Petrosen.