«C’est un moment historique et un pas important qui vient d’être franchi par notre pays dans sa quête de souveraineté énergétique», a déclaré mercredi, lors de la réunion hebdomadaire du Conseil des ministres, le chef de l’Etat sénégalais, Bassirou Diomaye Faye qui s’est réjouit de l’annonce de la première extraction de pétrole du champ de Sangomar faisant du Sénégal un pays producteur de pétrole depuis le 11 juin 2024.

Le chef de l’Etat a félicité pour cette prouesse, les membres de son gouvernement et en particulier le ministre de l’Energie, du Pétrole et des Mines. IL a également salué le groupe PETROSEN, le partenaire Woodside Energy, ainsi que tous ceux qui ont contribué à la réalisation de ce projet entamé en 2020. Lors du Conseil, le chef de l’Etat a reçu un échantillon des premières gouttes du pétrole produit dans le pays.

Diomaye Faye par ailleurs demandé au Premier Ministre et à l’ensemble du gouvernement de veiller à l’exploitation optimale et transparente des ressources nationales pétrolières et gazières au profit de l’économie nationale et des générations actuelles et futures.

Dans la foulée, Diomaye Faye a annoncé la tenue prochaine d’une session du Comité d’Orientation stratégique du Pétrole et du Gaz (COSPETROGAZ) dont la composition sera révisée, et qui aura pour mission d’actualiser la stratégie nationale de développement et d’exploitation des ressources hydrauliques en veillant à la bonne répartition et à l’encadrement de la gestion des recettes issues de la vente de pétrole et de gaz.

Pour sa part, le Premier ministre, Ousmane Sonko a rappelé que conformément aux dispositions de la Constitution du Sénégal, les ressources naturelles appartiennent au peuple et doivent être utilisées pour l’amélioration de ses conditions de vie.

Il a, entre autres, promis que le gouvernement procédera à l’examen des perspectives et des défis que comporte une transition juste devant favoriser le développement durable et inclusif, aux plans socioéconomique et environnemental.