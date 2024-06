Le Ministre, Secrétaire général du Gouvernement a annoncé, jeudi 13 juin , une baisse des prix des produits de grande consommation, accompagnée d’effort pour améliorer l’accès à Internet et au logement.



Les produits concernés sont le sucre cristallisé dont le prix du kilogramme passe de 650 à 600 FCFA, le riz brisé non parfumé qui enregistre une baisse de 40 FCFA sur le kilogramme, l’huile raffinée (huile de palme raffinée, baisse de 100 FCFA) et le pain (baguette de 190 grammes, 160 FCFA contre 175 CFA). L’Etat dit suspendre les droits de douane sur le blé et la TVA sur la farine de blé.

Le ciment, le digital et les engrais ont également connu une baisse de prix. Pour ce qui est du digital, le gouvernement informe que les trois opérateurs exerçant sur le territoire national ont répondu à l’appel de l’Etat pour une réduction des tarifs. De nouvelles offres (internet et appel) profiteront aux consommateurs, surtout ceux qui achètent des forfaits au détail, indique-t-on.

Le SG du gouvernement a précisé que l’entrée en vigueur de ces prix sera décidée à la suite d’une réunion du Conseil national de la consommation (CNC), qui aura lieu le mardi 18 juin 2024.

La sortie du SG est intervenue au lendemain d’un Conseil des ministres au cours duquel le président Diomaye Faye a rappelé au gouvernement que la cherté du coût de la vie demeure une préoccupation majeure de la population, et demandé au Premier Ministre Ousmane Sonko de procéder, dans les meilleurs délais, à l’annonce des décisions prises par le gouvernement pour baisser les prix de certains produits et services de consommation courante.