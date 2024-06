Artère majeure du transport ferroviaire entre l’Afrique de l’Est, l’Afrique centrale et australe, la ligne de chemin de fer TAZARA (Autorité ferroviaire Tanzanie-Zambie) a informé ce 13 juin 2024 de la suspension de l’exploitation de ses trains de voyageurs, à compter «du 18 juin 2024, et cela jusqu’à nouvel ordre».

«Cette suspension a été rendue nécessaire par divers défis opérationnels auxquels l’Autorité est confrontée», assure la direction de la TAZARA. La mise en veilleuse de l’activité phare de la TAZARA est la suite logique d’une kyrielle de problèmes conjoncturels auxquels elle fait face depuis le premier trimestre 2024.

Les opérations ferroviaires de la TAZARA avaient été déjà suspendues le 1er avril 2024 après l’endommagement de la voie ferrée Mlimba-Makambako en Tanzanie suite à des glissements de terrain provoqués par de fortes pluies en mars 2024. Les activités de la TAZARA avaient ensuite repris le 21 mai 2024, après la rénovation de sa ligne principale.

La mise en service du TAZARA constitue à ce jour le plus grand projet d’aide à l’étranger de la Chine sur le continent africain. La ligne de TAZARA populaire en Afrique de l’Est et australe sous le nom «chemin de fer Uhuru ou chemin de fer indépendant» construite entre 1970 et 1975 a débuté en juillet 1976 ses opérations commerciales. Elle couvre 1.860 km, reliant Dar es Salaam en Tanzanie à New Kapiri Mposhi en Zambie.