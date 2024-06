Le comité de pilotage pour le suivi du Plan National de Développement (PND 2021-2025) en Côte d’Ivoire a tenu une réunion, jeudi 13 juin 2024 à Abidjan, à laquelle ont pris part des membres du gouvernement, ainsi que des représentants de certains partenaires du pays, selon les informations relayées par le site du gouvernement.

A l’entame de la réunion, le Premier Ministre (PM) et ministre des Sports et du Cadre de Vie, Robert Beugré Mambé, a exhorté l’ensemble des acteurs impliqués à s’engager pour l’atteinte des objectifs de développement de la Côte d’Ivoire.

« Il est nécessaire de procéder à l’examen minutieux de chaque point et d’y apporter des réponses concrètes et diligentes. L’ambition de construire une Côte d’Ivoire moderne, prospère et solidaire, (…) nous engage à plus de rigueur au travail afin de faire de la participation citoyenne au développement une réalité indéniable, destinée à renforcer l’efficacité de l’action gouvernementale », a-t-il indiqué.

Le chef du gouvernement a dit compter sur « l’implication et l’engagement de tous les acteurs dans la recherche et la mise en œuvre de solutions appropriées pour le développement de notre pays. »

De son côté, la ministre de l’Economie, du Plan et du Développement, Kaba Nialé, a estimé, à la fin de la réunion qui a évalué la mise en œuvre du PND 2021-2025 pendant ces trois premières années, que « la Côte d’Ivoire a fait de grands pas. »

Elle a salué le soutien des partenaires de la Côte d’Ivoire, matérialisé, entre autres, par l’important taux de réalisation des promesses formulées lors de la rencontre du groupe consultatif de soutien au PND organisée en mai 2022.

« 68% des montants annoncés ont été mis à la disposition de la Côte d’Ivoire alors que nous sommes encore à deux ans. C’est un soutien fort que nous apprécions avec des résultats forts aussi bien sur la croissance que le revenu par habitant », s’est félicitée la ministre Nialé.

Au sortir de la rencontre, l’Ambassadrice de l’Union Européenne en Côte d’Ivoire, Francesca Di Mauro, a salué les efforts du gouvernement ivoirien qui ne ménage aucun effort pour le développement du pays.