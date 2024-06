Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, António Guterres a nommé le haïtien Karl-Frédérick Paul, au poste de Coordonnateur résident des Nations Unies en Gambie, avec l’approbation du gouvernement du pays hôte, à dater du 16 juin, selon une note publiée mardi 18 juin par le service de presse de l’ONU.

La même source indique que Paul dispose de plus de 20 années d’expérience dans le développement et le travail humanitaire et a occupé des postes de direction au sein d’organisations non gouvernementales en Afrique et en Amérique latine.

Avant de rejoindre l’ONU, il était le Représentant résident de Plan International au Burkina Faso et au Bénin. Il a également été Directeur pays de CARE en Haïti.

Il a aussi joué un rôle central dans l’ajustement des stratégies des ONG internationales avec les objectifs de développement durable à travers des travaux programmatiques et de préparation et de réponse humanitaire. Il a également à son actif plusieurs missions en Tunisie, en République démocratique du Congo, au Burundi et en Côte d’Ivoire, poursuit la note.

Sur son compte X, Paul a dit être « très honoré d’avoir été nommé par le Secrétaire général de l’ONU pour diriger l’ONU en Gambie », et se réjouit « de soutenir le peuple de la Gambie pour parvenir à un avenir durable, prospère et pacifique pour tous et pour soutenir les priorités nationales».