Le Président tchadien, Mahamat Idriss Deby Itno a confirmé mercredi, les dégâts humains provoqués par une énorme explosion dans un dépôt de munitions qui s’est produite dans la nuit de mardi au mercredi 19 juin dans la capitale tchadienne, N’Djamena.

«Un incendie dans un dépôt de minutions au camp de la Réserve stratégique a provoqué des dégâts humains et matériels. Paix aux âmes des victimes, sincères condoléances aux familles éplorées et prompt rétablissement aux blessés», a déclaré le Président tchadien sur sa page Facebook, sans donner de détails sur le nombre des victimes et l’ampleur des dégâts matériels.

Selon des précisions de la Présidence du Tchad, une enquête officielle va «être ouverte pour déterminer les causes du drame et situer les responsabilités».

«La situation est sous contrôle. La zone est en voie de sécurisation. Les magasins des commerçants et les habitations aux alentours sont sécurisés par les forces de l’ordre», a rassuré ces dernières heures, le ministre des Affaires étrangères et porte-parole du gouvernement, Abderaman Koulamallah.

Selon plusieurs témoignages recoupés sur place dans la capitale tchadienne, de fortes explosions ont été entendues du côté de la Direction de la réserve stratégique (DGRS), située dans le quartier Goudji, une unité d’élite de l’Armée du pays chargée de la gestion des stocks de munitions.