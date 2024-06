Le Coordinateur National du Panel des Experts de la Société Civile en République démocratique du Congo (RDC), Dieudonné Mushagalusha a appelé hier jeudi, à la mise en place d’un pacte sur la stabilité dans la sous-région des Grands Lacs pour mettre un terme au phénomène de réfugiés et déplacés dont le nombre ne fait que s’accroitre en raison des conflits dans cette région.

S’exprimant à l’occasion de la Journée des refugiés, célébrée le 20 juin, Dieudonné Mushagalusha s’est prononcé en faveur des négociations qui puissent engager le président de la RDC, Félix Tshisekedi et son homologue rwandais, Paul Kagame, sous l’arbitrage du président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso.

« Nous avons pensé qu’il faut deux acteurs majeurs qui peuvent nous aider à rétablir la paix dans cette sous-région des Grands Lacs, pour éviter cette situation catastrophique et des personnes déracinées », a-t-il indiqué, reprochant aux présidents Tshisekedi et Kagame de ne pas «se rencontrer sous la médiation de leur doyen Denis Sassou Nguesso pour faire face et trouver des solutions à cette situation des personnes déracinées qui inclue les réfugiés et personnes déplacées».

«Il faut donc qu’il y ait des négociations. Il faut qu’il y ait des rencontres objectivement pour rétablir la paix entre les présidents» et les deux pays voisins, a-t-il insisté.

Il a également souligné que le Panel des experts devrait «développer des mécanismes et des moyens pour pouvoir persuader» les chefs d’Etat concernés, et ce « pour l’intérêt de la stabilité de la sous-région, pour l’intérêt de la paix, pour la restauration de la dignité humaine et pour la lutte contre le racisme de tout genre».

Rappelons que le Rwanda est accusé de soutenir la rébellion M23 qui s’affronte avec l’armée congolaise dans la partie orientale de la RDC et qui est responsable de la mort de centaines de civils, ainsi que du déplacement massif d’autres habitants de la région.