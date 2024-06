Le président du Malawi, Lazarus Chakwera a nommé ce jeudi 20 juin, un nouveau vice-président en la personne de Michael Usi, pour remplacer Saulos Chilima qui a été victime d’un accident d’avion la semaine dernière.

Usi qui était auparavant ministre des ressources naturelles et du changement climatique devrait prêter serment ce vendredi 21 juin, conformément à la Constitution de la République, indique le gouvernement dans un communiqué.

Le défunt vice-président Chilima et huit autres passagers ont péri dans le crash de leur avion le 10 juin dernier, alors qu’ils se rendaient, selon les autorités malawites, à l’enterrement de l’ancien procureur général et ministre de la Justice, Ralph Kasambara. L’avion s’était écrasé dans la forêt de Chikangawa à cause de mauvaises conditions météorologiques.