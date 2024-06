La campagne électorale de trois semaine en prévision des élections présidentielles et parlementaires du 15 juillet 2024, a démarré ce samedi 22 juin au Rwanda, où environ 9,5 millions d’électeurs rwandais vont devoir trancher lors des prochaines élections.

Trois candidats à la Présidence sont en lice à savoir : le président sortant, Paul Kagame du FPR (Front patriotique rwandais, ,au pouvoir), Frank Habineza du Parti démocratique vert du Rwanda (opposition) et Philippe Mpayimana, un candidat indépendant.

Paul Kagame a lancé sa campagne dans le district de Musanze relevant de la province du Nord, où il a vanté de nouveau les réalisations du FPR au pouvoir depuis plus de 24 ans.

«La démocratie, c’est le choix personnel de ce que l’on veut et la liberté de choix. Dans une démocratie, personne ne choisit pour vous, et cela devrait être clair… Ce choix dépend du caractère unique du Rwanda. Nous avons surmonté beaucoup de choses ensemble, et nous en accomplirons encore beaucoup d’autres» dans le proche avenir, a promis Paul Kagame devant des milliers de partisans.

Par ailleurs, d’ici 2025 et dans le cadre de sa «Vision 2050 du pays», le FPR souhaite assurer «un développement durable et une meilleure qualité de vie pour chaque Rwandais».

De son côté, Frank Habineza a lancé sa campagne dans le district Gasabo de Kigali, capitale du Rwanda où il a choisi de s’adresser à ses partisans. Pour sa part, Philippe Mpayimana a démarré sa campagne dans le district de Kirehe, à l’Est du pays.

La durée du mandat présidentiel au Rwanda est passée d’un septennat à un quinquennat. Parallèlement à la présidentielle, plus de 500 candidats ont aussi entamé leur campagne électorale pour conquérir l’un des 80 sièges de la Chambre basse du Parlement.