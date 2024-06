Le Gouvernement australien a annoncé le week-end écoulé, sa décision d’attribuer une aide humanitaire d’urgence de 15,2 millions de dollars, à plusieurs pays de la Corne de l’Afrique faisant face à des difficultés de vie quotidienne, depuis de longs mois.

Cette aide australienne sera acheminée via des organisations non gouvernementales australiennes et locales, des partenaires des Nations Unies et le Comité international de la Croix-Rouge (CICR), ont indiqué les autorités de Canberra, précisant que cette aide représente un «financement supplémentaire pour l’aide humanitaire dans la région de la Corne de l’Afrique».

La ministre australienne des Affaires étrangères, Penny Wong, le ministre du Développement international et du Pacifique, Pat Conroy et le ministre adjoint des Affaires étrangères, Tim Watts ont précisé dans un communiqué conjoint, que cette nouvelle aide australienne à destination de cette partie affligée du continent africain, s’élève à 23 millions de dollars australiens (15,2 millions de dollars américains).

Cette assistance humanitaire va se concentrer sur la fourniture de soins de santé, de la nourriture et de l’eau potable aux victimes des crises humanitaires en cours dans l’Est du continent africain.

«L’Australie est gravement préoccupée par la détérioration de la situation humanitaire dans la Corne de l’Afrique et travaille avec des partenaires internationaux pour aider les plus vulnérables et lutter contre l’instabilité dans la région», a indiqué la cheffe de la diplomatie australienne Penny Wong.

Les 23 millions de dollars australiens sont répartis selon une grille de priorité prédéfinie par le pouvoir central de Canberra. 13 millions de dollars australiens iront aux personnes vulnérables au Soudan et les réfugiés soudanais déplacés dans les pays voisins, six millions sont destinés à l’Ethiopie et la Somalie pour y soutenir les personnes touchées par des crises et les quatre millions de dollars australiens restants vont au Kenya en réponse aux dernières inondations qui ont dévasté ce pays.