Le Comité de gestion du Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie (FSSP) a livré dans la soirée du dimanche 23 juin, un nouveau décompte des contributions financières volontaires, collectées ici et là depuis juillet 2023, pour faire réussir la Transition en cours dans le pays.

Selon ce dernier décompte en date, le FSSP a déjà «mobilisé la somme de 13,547 milliards de francs CFA en chèques et en nature», soit plus de 22,080 millions de dollars, depuis sa création le 21 juin à l’initiative de l’actuel dirigeant du CNSP et Chef de l’Etat nigérien, Abdourahamane Tiani.

Ce Fonds vise l’objectif central de «contribuer au financement des actions de renforcement des capacités opérationnelles des Forces de Défense et de Sécurité engagées dans la lutte contre le terrorisme et l’insécurité».

Le FSSP assure également «la prise en charge des citoyens victimes de déplacements forcés liés à l’insécurité, leur relocalisation, leur réintégration locale et leur retour volontaire, ainsi que la prise en charge de la mobilisation sociale des populations dans le cadre des actions citoyennes».

La Transition nigérienne a suspendu depuis plusieurs mois, ses pourparlers avec la CEDEAO dans le cadre d’un agenda républicain à mettre en place pour un retour progressif à l’ordre constitutionnel.

Le Niger fait partie des 3 Etats sahéliens qui ont annoncé fin janvier 2024, leur «retrait immédiat de la CEDEAO» après avoir mis en place fin 2023, l’Alliance des Etats du Sahel (AES) pour harmoniser leur lutte contre le terrorisme et les groupes armés qui s’activent dans la région du Sahel.