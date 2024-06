La communauté ouest-africaine est en attente des premiers résultats de la facilitation enclenchée par les ex-présidents béninois Nicéphore Soglo et Thomas Boni Yayi le 24 juin 2024 à Niamey, autour du bras de fer diplomatique entre le Niger et le Bénin.

Soglo et Yayi se sont rendus ce hier lundi à Niamey pour y rencontrer les autorités nigériennes dans l’optique de tenter de trouver une solution à la crise qui secoue les deux pays voisins, ont confirmé leurs proches collaborateurs.

Ces derniers précisent par ailleurs que l’entourage du Général Tiani a donné son accord pour ce déplacement diplomatique à Niamey, des deux ex-hauts responsables du Bénin.

A travers leur déplacement, Soglo et Yayi souhaitent «contribuer à rétablir les relations cordiales, fraternelles et mutuellement avantageuses» entre les peuples voisins du Niger et du Bénin.

Depuis la levée fin février 2024, de l’essentiel des sanctions régionales imposées par la CEDEAO au Niger, les frontières terrestres entre les deux pays voisins demeurent fermées alors que la partie béninoise a rouvert ses frontières terrestres avec le Niger dès l’officialisation de la levée des sanctions de la CEDEAO.

Le Bénin en fait dorénavant une condition sine qua non pour accélérer la commercialisation du pétrole nigérien transitant par son territoire, et en particulier par son Port autonome de Cotonou (PAC).