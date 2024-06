La Mission de l’ONU en République démocratique du Congo (MONUSCO) a fermé, mardi, son bureau de Bukavu qui était le centre névralgique de ses opérations au Sud-Kivu depuis 20 ans.

Une cérémonie de clôture a été organisée en présence de plusieurs hautes personnalités dont la Cheffe de la MONUSCO, Bintou Keita, la Première Ministre congolaise, Judith Suminwa Tuluka, le Gouverneur du Sud-Kivu, Jean-Jacques Purusi, ainsi que d’autres représentants de l’ONU et du gouvernement congolais.

Au cours de cet événement, la MONUSCO a fait don d’actifs d’une valeur de 10 millions de dollars aux autorités et à plusieurs partenaires congolais. La Mission a également transféré à l’armée congolaise un héliport et une base à Rutemba, d’une valeur de 1,5 million de dollars.

« Malgré les nombreux défis auxquels nous avons été confrontés, le retrait des troupes et des équipements s’est déroulé de manière ordonnée et, malgré les contraintes de temps, la première phase a été largement réussie », a déclaré Keita qui s’est félicitée de la collaboration de la Mission avec Kinshasa.

« C’est l’aube d’une nouvelle ère pour la province. Assurer la paix et protéger les civils est désormais entièrement entre les mains des autorités congolaises, qui assument cette responsabilité en étroite coordination » avec d’autres intervenants locaux et internationaux, a-t-elle ajouté.

La MONUSCO a transféré aux autorités nationales ou fermé sept bases ou sites, ainsi que 15 autres installations, depuis que le désengagement du Sud-Kivu a démarré début 2024.

La Mission indique que sa présence dans cette province, depuis 2002, a permis d’assurer une protection physique directe à près de trois millions de personnes et de soutenir l’armée par le biais de plusieurs opérations conjointes.

« Bien que la MONUSCO se soit retirée du Sud-Kivu, nous restons engagés à remplir notre mandat en Ituri et au Nord-Kivu », a aussi assuré Keita, après avoir remercié « le personnel civil et en uniforme qui ont contribué à la paix et à la sécurité au Sud-Kivu », et rendu hommage « à tous ceux qui ont perdu la vie dans l’exercice de leurs fonctions ».

La MONUSCO achèvera son retrait du Sud-Kivu le 30 juin, marquant ainsi la fin de la première phase de son désengagement du pays, comme convenu avec Kinshasa.