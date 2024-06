Le CNSP qui détient le pouvoir de Transition au Niger depuis le 26 juillet 2023, envisage de réactiver un vieil accord commercial avec N’Djamena pour s’offrir un nouveau canal d’exportation de son pétrole suite aux récente tension avec le Bénin.

L’exploration de ce nouveau canal d’exportation du pétrole nigérien a fait l’objet de discussion lors d’un Conseil des ministres tenu ce 24 juin à Niamey, la capitale nigérienne. Cette option découle du constat autour de la permanence des tensions géopolitiques actuelles entre le Niger et le Bénin.

Les autorités du Niger ont rappelé à cette occasion, «qu’un protocole d’accord bilatéral entre le Niger et le Tchad avait déjà été signé le 17 septembre 2012, approuvé le 1er juillet 2014 à l’unanimité par l’Assemblée nationale du Tchad et promulgué le 21 juillet 2014».

Le CNSP envisage ainsi la prochaine création d’un Comité ad hoc pour étudier une proposition tchadienne exprimée autour de l’or noir nigérien par une mission dépêchée à Niamey le 30 mai 2024 par le Président tchadien, Mahamat Idriss Déby Itno.

Le Niger est producteur de pétrole depuis la mise en exploitation du bloc d’Agadem en 2011. Depuis novembre 2023, ce pays sahélien est passé à la phase d’exportation de son or noir à raison de 110.000 barils/jour dont 90.000 barils destinés à l’export via un oléoduc transitant par le Bénin, mais Niamey s’active à changer de cap pour assurer les exportations de son or noir.