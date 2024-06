Les Etats-Unis ont fait part par la voix du porte-parole régional du Département d’État américain, Samuel Warberg, de leurs remerciements et de leur considération au Roi du Maroc, Mohammed VI pour l’opération humanitaire d’aide médicale déployée au profit de la population palestinienne, dans la bande de Gaza.

Les Etats-Unis “tiennent à remercier SM le Roi Mohammed VI non seulement pour cette nouvelle aide, mais également pour tous les efforts consentis depuis des années”, a souligné Warberg, dans une déclaration, mardi 25 juin, à «Médi1 TV».

A la même occasion, Samuel Warberg a mis en avant les relations d’amitié entre les peuples marocain et palestinien, ainsi que les opérations humanitaires initiées par le Maroc au profit des Palestiniens, dont la dernière en date, s’inscrit dans la continuité de cet élan de solidarité. Il a, en outre, souligné que les Etats-Unis se félicitent du soutien du Maroc aux efforts diplomatiques visant à parvenir à un accord de cessez-le-feu.

Par ailleurs, suite à l’envoi de l’aide médicale marocaine à Gaza, le ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita a reçu ce mardi à Rabat, une délégation palestinienne conduite par le ministre chargé du dossier Al-Qods, Ashraf Al Aawar.

Dans des déclarations à la presse, rapportées par la chaîne Tv marocaine «Al Aoula» dans son JT du soir, le ministre palestinien a fait part de ses remerciements au Roi Mohammed VI pour l’envoi la nouvelle aide humanitaire à la population de Gaza. Il a également salué la contribution financière du royaume dans le budget de l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, basée à Rabat, invitant les Etats arabes et islamiques à suivre l’exemple du Maroc.

Les membres de la délégation palestinienne ont émis le vœu lors d’une réunion ce mardi à Rabat avec le ministre marocain de la Santé, Khalid Aït Taleb, de conclure des accords de jumelage entre le département de la Santé marocain et des instances hospitalières à Gaza et à Al-Qods et l’évacuation vers le Maroc, de blessés victimes de l’agression israélienne.

Pour rappel, le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al Qods, a ordonné lundi dernier, l’envoi à Gaza, d’une aide médicale composée de 40 tonnes de produits médicaux dont notamment des dispositifs pour la prise en charge des brûlures, et des urgences chirurgicales et traumatologiques, ainsi que des médicaments de première nécessité. L’aide marocaine devait être acheminée de manière exceptionnelle, par la voix terrestre jusqu’à destination à Gaza. Le Maroc avait déjà envoyé sur Hautes instructions royales, une importante aide alimentaire aux Palestiniens gazaouis, durant le moi sacré de Ramadan dernier.