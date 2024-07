Labé, chef-lieu de la région administrative homonyme du nord de la Guinée, va bientôt accueillir un projet transfrontalier visant à rentabiliser «la filière élevage en Guinée et au Sénégal».

Baptisé «PROACT», ce projet est coordonné par Mamadou Malal Baldé. S’étalant sur une période de 36 mois, cette initiative est destinée à assurer un «développement économique de la filière agropastorale et une gouvernance commune de territoires dans les deux pays», indique la coordination du «PROACT».

Ce projet qui sera mis en œuvre dans les préfectures guinéennes de Labé et de Kankan, ainsi que dans la région sénégalaise de Kédougou, devrait toucher environ 300.000 bénéficiaires dont 90.000 femmes et permettre la création d’infrastructures commerciales (marchés à bétail et à embarquement), et des forages hydrauliques.

Dans la sous-région ouest-africaine, il existe actuellement plus de 60 millions de têtes de bovins et plus de 160 millions de petits ruminants fournissant 60% de la viande pour la consommation locale dans les pays de la région.

Cependant, le potentiel en matière d’élevage en Afrique occidentale demeure sous-exploité, aussi bien dans les pays sahéliens comme côtiers. A titre d’exemple, en Guinée, l’élevage représente «environ 26% du PIB», selon des statistiques officielles. Dans le même registre, le Mali constitue le principal fournisseur de produits d’élevage au Sénégal et à la Côte d’Ivoire lors de la célébration des deux principales fêtes musulmanes.