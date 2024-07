L’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (UTICA -Centrale patronale du pays), a annoncé ce lundi 1er juillet, le lancement officiel de la Confédération africaine du numérique, baptisée «Afri’Tech».

AfriTech se veut la faîtière des différentes organisations et associations professionnelles du secteur privé agissant dans l’écosystème du numérique sur l’ensemble du continent africain. Ce « nouveau-né » du secteur du numérique en Afrique sera domicilié à Tunis, dans l’enceinte du siège de l’UTICA, assurent ses promoteurs.

La nouvelle Confédération africaine du numérique sera chapeautée par Antoine Ngom, président en exercice d’OPTIC-Organisation des professionnels des technologies de l’information et de la communication au Sénégal. Il sera secondé dans le poste de vice-président, par Kaïs Sellami, président de la Fédération tunisienne du numérique au sein de l’UTICA.

«Il s’agit d’un aboutissement du processus initié depuis plus de deux années suite à la signature d’un protocole d’accord à Abidjan, dans le souci de fédérer les différentes organisations patronales africaines du numérique et de booster un partenariat entre les communautés des secteurs privés numériques et des startups innovantes dans les pays africains», explique l’UTICA pour défendre l’opportunité de la création de cette nouvelle confédération panafricaine.

L’UTICA précise que la création officielle d’Afri’Tech remonte au 28 juin 2024, en marge de la 7e édition du Salon international des professionnels de l’économie numérique (SIPEN) organisé à Dakar, la capitale du Sénégal.