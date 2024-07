La Mauritanie va bénéficier d’un don de 17 millions de dollars du Groupe de la Banque africaine de développement (BAD) pour mettre en œuvre le Projet de promotion de chaînes de valeur agricoles sensibles au genre et de l’entreprenariat féminin en soutien au Programme d’appui à la transformation agricole en Mauritanie (PCVASGEF-PATAM), a rapporté mardi la BAD.

Approuvé le 27 juin 2024 à Abidjan par le Conseil d’administration de la BAD, cet appui provient du Programme mondial pour l’agriculture et la sécurité alimentaire (GAFSP) et a pour objectif d’accroître la productivité et de valoriser les produits agricoles, afin d’augmenter les revenus des femmes et de soutenir la promotion de l’entreprenariat des femmes et des filles, explique le communiqué de l’institution financière.

Selon la responsable pays de la Banque pour la Mauritanie, Malinne Blomberg, citée dans le communiqué, «ce projet constitue un levier important de la transformation agricole en Mauritanie. Il va impulser l’autonomisation des femmes, la productivité, la production et le conditionnement de légumes. Il favorisera la constitution de pôles et de bassins locaux de production maraîchère en toute saison, permettant ainsi d’éviter les ruptures de production au niveau national».

Globalement, le projet est présenté comme une opération d’adaptation aux changements climatiques et de promotion de l’inclusion féminine. Ses principales réalisations portent sur des aménagements structurants et résilients et la mise en valeur de périmètres maraîchers destinés aux femmes.

Le projet va couvrir quatorze communes dans les régions du Brakna et du Trarza considérées comme parmi les plus vulnérables au changement climatique dans le pays, sachant que cette vulnérabilité affecte plus particulièrement les femmes. Il touchera directement près de 22.200 ménages et indirectement près de 90.000 personnes, permettant ainsi d’améliorer la sécurité alimentaire du pays et de renforcer la résilience des ménages.

La BAD informe que son portefeuille actif pour la Mauritanie comprend actuellement vingt opérations pour des engagements financiers nets de 422 millions de dollars.