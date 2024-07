La Banque africaine de développement (BAD) et le Service des douanes coréennes (KCS) ont signé mercredi 3 juillet, un aide-mémoire de facilitation des réformes et de la modernisation douanières, qui mettra à profit l’expertise et les systèmes douaniers sud-coréens afin d’améliorer les processus commerciaux en Afrique, ce qui pourrait accroître le commerce intracontinental et soutenir les efforts d’intégration régionale, indique un communiqué de la BAD.

La cérémonie de signature s’est déroulée en ligne, avec Solomon Quaynor, vice-président de la BAD chargé du Secteur privé, de l’Infrastructure et de l’Industrialisation et Ko Kwang-hyo, directeur général de KCS.

L’aide-mémoire vise à promouvoir la facilitation des échanges commerciaux entre les pays membres régionaux de la BAD en soutenant les réformes et la modernisation douanières, en mettant l’accent sur la transparence des opérations et l’amélioration de la gestion des frontières afin d’accroître les recettes, ajoute le communiqué.

Parmi les principaux domaines de coopération figurent des études conjointes sur les politiques de modernisation douanière pour les Communautés économiques régionales d’Afrique, et des visites de sites pour les agents des douanes africaines pour mettre à profit l’expérience des efforts de numérisation de la KCS.

Le vice-président de la BAD, Quaynor a mis en avant « l’importance de cet aide-mémoire qui porte sur la facilitation des réformes et de la modernisation douanières », estimant qu’«il dynamisera les opérations de la Banque en matière de promotion des échanges commerciaux et des réformes douanières, contribuant ainsi à lever les barrières non tarifaires et autres obstacles au commerce intra-africain et extérieur et à la mise en œuvre de la Zone de libre-échange continentale africaine».

Pour sa part, Kwang-hyo, a souligné l’engagement de la Corée du Sud à partager son expertise, notamment par le biais de son système de dédouanement électronique UNI-PASS. En s’appuyant sur l’aide-mémoire, le KCS prévoit de lancer diverses activités pour faciliter le commerce en Afrique et favoriser une coopération active dans de nouveaux domaines.

L’aide-mémoire, qui sera en vigueur jusqu’au 31 décembre 2026, avec une possibilité de sa prolongation, s’aligne sur le programme de développement du Groupe de la BAD, en particulier l’intégration régionale, l’un de ses cinq domaines prioritaires.

La Corée du Sud entretient une coopération solide avec la BAD qu’elle a rejoint en tant qu’actionnaire en 1982.