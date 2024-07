La cérémonie de pose de la première pierre de l’unité semi-mécanisée de l’or à Bielméra située dans la commune de Midebdo au Sud-ouest du Burkina Faso, a été présidée hier jeudi par le Directeur de Cabinet du Président de la transition au Burkina Faso, le Capitaine Martha Céleste Anderson Dekomwin Medah.

La construction de cette unité, qui devrait être achevée dans huit mois, est entièrement financée par l’Agence pour la promotion de l’entrepreneuriat communautaire (APEC), à hauteur de 3 milliards de francs CFA.

Le Capitaine Medah a laissé entendre que le démarrage de ce projet minier traduit la volonté du président Ibrahim Traoré d’atteindre la souveraineté économique du pays au bénéfice des populations.

La production aurifère attendue de ce site minier, qui s’étend sur 100 hectares, est d’environ 320 kg par an. La durée de vie minimale de l’unité est de cinq ans avec un taux de rentabilité moyen de 40% par an. Le projet va également permettre la création de 150 emplois directs et de 300 autres indirects.

D’après les autorités burkinabè, la région du Sud-ouest regorge d’énormes potentialités aurifères, mais l’exploitation artisanale ne permet pas à la région de tirer un meilleur profit de ses ressources naturelles.

La mine d’exploitation semi-mécanisée de l’or de la commune de Midebdo constitue ainsi une réponse à cette problématique, dans la mesure où elle devrait permettre de cerner et de capitaliser cette production artisanale à travers la mise en place d’un dispositif léger situé à mi-chemin entre l’exploitation artisanale et l’exploitation de la petite mine.

A en croire le Directeur général de l’APEC, Karim Traoré, le financement de la construction de l’unité semi-mécanisée de l’or Bielméra a été rendu possible grâce à l’actionnariat populaire.