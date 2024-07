Le gouvernement nigérien a annoncé ce lundi, en concertation avec le chef d’état-major des Armées du Niger, la «fin de la première phase du retrait des Forces et des équipements américains du territoire nigérien».

L’annonce officielle de ce retrait est intervenue lors d’une cérémonie de signature de documents de rétrocession des installations américaines à l’Armée nigérienne à la base aérienne 101 de Niamey, laquelle cérémonie s’est déroulée en présence de l’ambassadrice américaine à Niamey, Kathleen FitzGibbon, ainsi que de plusieurs autres personnalités civiles et militaires des deux pays.

Avec la fermeture du complexe américain de la base aérienne de Niamey, les Forces américaines vont désormais se concentrer sur le retrait de la «base aérienne 201 d’Agadez. Les responsables nigériens et américains sont résolus à assurer un retrait sûr, ordonné et responsable» des militaires américains et leurs équipements, ont assuré lundi, les deux parties.

Selon l’entente entre les deux parties, ce second retrait des troupes américaines devra se faire avant le 15 septembre 2024 des bases «de Niamey, Agadez, Ouallam et Diffa».

Pour rappel, Niamey avait rompu unilatéralement le 16 mars 2024, «avec effet immédiat, l’accord relatif au statut du personnel militaire des Etats-Unis et des employés civils du Département américain de la Défense sur le territoire nigérien».