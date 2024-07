La cheffe de la Mission des Nations Unies en République démocratique du Congo (MONUSCO), Bintou Keita, a alerté, lundi devant les membres du Conseil de sécurité, sur la situation sécuritaire dans l’Est de la RDC qui a continué à se détériorer ces derniers mois, atteignant des niveaux alarmants de violence et de déplacements de civils.

Elle s’est dite « extrêmement préoccupée » par « l’expansion rapide » du groupe armé M23 dans la province du Nord-Kivu et ses débordements dans la province du Sud-Kivu, malgré les nombreuses opérations menées par les forces armées congolaises (FARDC), régulièrement appuyées par la MONUSCO et la Mission de la Communauté de développement de l’Afrique australe en RDC (SAMIDRC), apprend-on sur le site ONU Info.

Elle précise qu’«au cours des deux dernières semaines, le M23 a capturé plusieurs emplacements stratégiques au Nord-Kivu (…) Lors de leur dernière offensive militaire, le M23 et ses partisans ont incendié plusieurs bases des FARDC et déclenché de nouveaux déplacements de population, aggravant encore une situation humanitaire (…) déjà catastrophique».

Citant le Groupe d’experts qui travaille avec le Comité des sanctions établi par le Conseil de sécurité, Keita a rappelé que « le gouvernement du Rwanda a renforcé son soutien au M23, lui permettant de réaliser des gains territoriaux majeurs dans l’Est de la RDC», relevant que «l’escalade rapide de la crise du M23 comporte un risque très réel de provoquer un conflit régional plus vaste».

La patronne de la MONUSCO a dénoncé également les attaques menées par d’autres groupes armés comme les ADF et CODECO, responsables de la mort de plusieurs civils.

La RDC connaît « l’une des crises humanitaires les plus graves, les plus complexes et les plus négligées de notre époque », a-t-elle affirmé, tout en appelant à plus d’engagement de la communauté internationale en faveur de solutions politiques et régionales et en saluant la trêve humanitaire de deux semaines qui a débuté le 5 juillet dans l’Est de la RDC.

Ce tableau noir est peint alors que cette année la MONUSCO opère progressivement son retrait de la RDC. Keita a rappelé la clôture, le 25 juin dernier, des opérations de la Mission au Sud-Kivu, mettant fin à plus de 20 ans d’opérations dans la province.