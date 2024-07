Reconduit pour un deuxième mandat consécutif à la tête de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de la CEDEAO (Communauté Economique des 15 Etas de l’Afrique de l’Ouest), le Président nigérian, Bola Ahmed Tinubu remet au goût du jour, son idée de mise en place d’une «Force régionale en attente», face aux menaces sécuritaires croissantes.

Le dirigeant ouest-africain a réitéré ce plaidoyer lors de la tenue de la 65è session du segment présidentiel de la CEDEAO ce 7 juillet 2024 à Abuja, la capitale fédérale du Nigeria, en présence de six de ses pairs ouest-africains.

«Le Plan d’action régional contre le terrorisme a renforcé la coopération en matière de formation, de partage de renseignements et d’interventions humanitaires», a défendu Bola Tinubu qui préside la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de la CEDEAO depuis juillet 2023.

Il a en outre, rappelé que les ministres des Finances et de la Défense réunis récemment à Abuja afin de lever des fonds pour activer la Force en attente (FSE) de la CEDEAO, ont réaffirmé l’engagement de leurs Etats respectifs «à lutter contre l’insécurité en augmentant individuellement leurs budgets de défense pour acquérir les équipements nécessaires et assurer la préparation de la FSE».

Le Sahel et les Etats côtiers ouest-africains sont confrontés à divers degrés, à l’hydre du terrorisme en Afrique occidentale. Apparu en 2012 dans le Sahel, ce mal tend à toucher de plus en plus les Etats côtiers.