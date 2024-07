Le Premier ministre ivoirien, Robert Beugré Mambé a présidé, lundi 8 juillet à Abidjan, une Table ronde des partenaires techniques et financiers, organisée dans l’objectif de mobiliser des ressources pour le financement de la Stratégie nationale de développement de la filière riz (SNDR 2024-2030), lit-on sur le site du gouvernement.

Cette stratégie d’un coût global estimé à 331 milliards de FCFA, a pour objectifs d’assurer la couverture des besoins nationaux en riz de qualité, en quantité et à des prix accessibles.

La production du riz en Côte d’Ivoire est une préoccupation majeure du gouvernement, a indiqué le Premier ministre, Beugré Mambé, soulignant que la production nationale est passée de 550.000 tonnes en 2011, à 1,4 million de tonnes en 2023.

D’après lui, le pays a un potentiel de production estimé à 3 millions de tonnes pour une consommation d’environ 2,4 millions de tonnes. Mambé a aussi indiqué que la SNDR 2024-2030 traduit la volonté du gouvernement de renforcer la résilience du secteur, de rendre l’agriculture plus compétitive et plus rémunératrice pour les acteurs de la chaîne des valeurs.

Il a enfin indiqué que la table ronde tenue à Abidjan, offre une opportunité pour accroître la visibilité sur les financements qui ont été « un maillon faible dans la mise en œuvre des précédentes stratégies de développement de la filière» rizicole.

De son côté, le ministre de l’Agriculture, du développement rural et des productions vivrières, Kobenan Kouassi Adjoumani a déclaré que les contributions des partenaires techniques et financiers, ainsi que du secteur privé et du secteur bancaire, sont essentielles pour « disposer des ressources nécessaires pour la mise en œuvre de la nouvelle SNDR. »

D’après la presse locale, les partenaires techniques et financiers présents auraient promis d’accompagner la Côte d’Ivoire dans son ambition d’atteindre l’autosuffisance en riz, voire d’exporter les volumes excédentaires vers d’autres pays.