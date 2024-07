Le Conseil des ministres de la Côte d’Ivoire, premier producteur mondial de fèves de cacao, a décidé lors de sa réunion de mercredi 10 juillet, de donner un coup d’accélérateur à l’émergence de «champions nationaux» en cacaoculture pour assurer leur compétitivité sur le marché international et local.

Durant les quatre prochaines campagnes de commercialisation des fèves de cacao (campagnes 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026 et 2026-2027), l’Etat ivoirien va ainsi offrir des subventions, dont le montant n’a pas encore été révélé, aux «champions nationaux» en cacaoculture dans le but de «promouvoir l’émergence de champions nationaux dans les différents secteurs de l’économie du café et du cacao, et d’assurer durablement leur compétitivité sur le marché national et international», a expliqué hier, le porte-parole du gouvernement, Amadou Coulibaly.

Pour le compte de la campagne cacaoyère 2023-2024 qui débuté en octobre dernier, le gouvernement ivoirien a accordé «la licence d’exportation du cacao à 56 sociétés commerciales dont une vingtaine d’exportateurs nationaux et 36 sociétés coopératives de producteurs» pour les mêmes fins de compétitivité sur le marché national et international.

Avec deux millions de tonnes de fèves récoltées en 2023, soit 40% de l’offre mondiale, le secteur cacaoyer en Côte d’Ivoire, fait vivre près de cinq millions d’Ivoiriens, soit un sixième de la population nationale, et génère plus de 1% du PIB et 40% des recettes d’exportation, selon des statistiques officielles.