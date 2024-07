Le Conseil de gouvernement marocain, réuni, jeudi 11 juillet, sous la présidence du chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, a adopté deux projets de décrets instaurant une augmentation de salaire au profit des professionnels de la santé publique, à compter de ce mois de juillet, a annonce le porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, lors d’un point de presse tenu jeudi, à l’issue du conseil.

Présentés par la ministre déléguée chargée de la Transition numérique et de la réforme de l’administration, Ghita Mezzour, ces projets de décrets s’inscrivent dans le cadre de l’accord social du 29 avril 2024 et prévoient une augmentation des salaires de 1000 dirhams (environ 100 dollars) pour des infirmiers du ministère de la Santé et du corps interministériel des infirmiers et des techniciens de la santé publique.

Mustapha Baitas a précisé que le versement de cette augmentation est réparti en deux tranches égales, la première tranche de 500 dirhams mensuels devait être versée à partir du premier juillet 2024, et la deuxième tranche à partir du premier juillet 2025.