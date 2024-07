Le Secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres a fait ce jeudi 11 juillet, une déclaration sur l’éducation, dans laquelle il appelle à la mise en place d’un plan pour s’attaquer à la crise mondiale de l’éducation qui ne semble pas «s’apaiser».

Antonio Guterres s’exprimait à l’occasion d’une manifestation spéciale sur l’éducation au siège des Nations Unies pour faire le point sur les progrès réalisés près de deux ans après le Sommet de New-York sur la transformation de l’éducation et quelques mois avant le Sommet du futur prévu en septembre prochain.

Il s’est dit choqué par le fait qu’environ 70 % des enfants en Afrique subsaharienne, soient incapables de lire un texte simple à l’âge de 10 ans. «Nous devons nous attaquer à cette crise de manière totalement différente, sans quoi il ne nous sera pas possible de façonner un monde plus pacifique, plus durable et plus juste », a-t-il souligné.

Le chef de l’ONU a rappelé que « l’éducation n’est pas seulement une question d’apprentissage (…) Elle s’étend au-delà d’une matière ou d’une salle de classe, jusqu’au caractère même des sociétés».

Pour lui, « chaque pays devrait tout faire pour créer de véritables sociétés de l’apprentissage, fondées sur des systèmes qui offrent des possibilités d’apprendre tout au long de la vie, de l’enfance à l’âge adulte».

Communiquant quelques chiffres, il a laissé entendre qu’en 2030, quelques 84 millions d’enfants pourraient toujours ne pas être scolarisés.

Un des problèmes auxquels se heurte aujourd’hui l’éducation est le financement, a poursuivi Guterres, soulignant qu’à l’échelle mondiale, 4 personnes sur 10 vivent dans des pays dont les gouvernements consacrent davantage de ressources au service de la dette qu’à l’éducation ou à la santé.

Le plan proposé par le patron de l’ONU, dans la perspective du Sommet du futur, se résume en quatre points, à savoir : combler le déficit de financement, garantir l’accès à l’éducation pour tous les enfants, soutenir les enseignants et transformer les systèmes éducatifs (contenu des programmes, mode d’apprentissage…).