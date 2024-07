Le Ministère camerounais de l’Economie, de la Planification et l’Aménagement du Territoire a annoncé le vendredi 12 juillet, la signature la veille, d’un accord avec la Corée du Sud qui s’engage à financer cinq projets de développement au Cameroun, pour un coût global de plus de 39 millions de dollars non remboursables.

« Le Ministre de l’Economie, de la Planification et l’Aménagement du Territoire (MINEPAT), Alamine Ousmane Mey, a procédé avec l’Ambassadeur de la République de Corée du Sud au Cameroun, S.E Nam Ki Wook, à la signature de l’accord sur les aides non remboursables d’une enveloppe globale de 39,35 millions de USD, soit environ 23,21 milliards de FCFA », indique le communiqué.

La cérémonie de signature de l’accord s’est déroulée en présence du Ministre Délégué à la Présidence de la République, chargé des Marchés Publics, Ibrahim Talba Malla et du Directeur Pays de l’Agence Coréenne de Coopération Internationale (KOICA), Gyuhong Lee.

Ces aides non remboursables seront précisément financées par KOICA. Les cinq projets de développement concernés visent à améliorer la prestation des services publics, l’accès aux services de base, et à renforcer les capacités des institutions camerounaises, contribuant ainsi au développement durable du pays.

Il s’agit du Projet d’Élaboration du Plan directeur et du système d’e-Procurement au Cameroun Phase – II, du Projet d’Adduction en Eau Potable au Cameroun, du Projet Pilote d’Informatisation du Système National de l’état civil, du Projet de Mise en Place d’un SMART CAMPUS pour la Promotion de l’application e-Government dans les établissements de l’administration publique et du Projet de Renforcement du Système de Médecine d’Urgence.

«Nous sommes impatients de voir l’accord signé ce jour, produire les nombreux effets attendus dans les secteurs prioritaires de son intervention», a déclaré le MINEPAT, soulignant que la portée de cet accord couvre les secteurs-clés de la Stratégie Nationale de Développement 2020-2023 (SND30).

«Cet accord représente un engagement, non seulement de nos deux gouvernements, mais aussi de nos deux nations, à consolider davantage le lien d’amitié et de coopération qui perdure depuis de nombreuses années», a déclaré pour sa part, l’Ambassadeur sud-coréen à Yaoundé.

Le communiqué indique que le volume global du portefeuille des réalisations de la Corée du Sud au Cameroun s’élève aujourd’hui à 159, 858 million de dollars, dont près de 45% sous forme de dons.