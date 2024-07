Le géant émirati Al Sayegh Group a inauguré, vendredi 12 juillet, en Côte d’Ivoire, à travers sa filiale locale Pan African Agro Commodities, son usine de transformation de noix de cajou, dont le coût est estimé à environ 15 milliards de francs CFA.

L’usine de transformation de noix de cajou de Boundiali, située dans le village-communal de Tombougou-Samorosso, est bâtie sur une superficie de 10 hectares, avec une capacité de traitement de 50 tonnes/jour, et va générer près de 6.000 emplois directs et 10.000 indirects.

Le Premier Ministre ivoirien, Robert Beugré Mambé qui a présidé la cérémonie d’inauguration, s’est félicité de la création de cette unité industrielle et du succès que connaît la culture de l’anacarde dans son pays.

«Sous le leadership du Président de la République Alassane Ouattara, je voudrais me féliciter des résultats enregistrés par la culture de l’anacarde en Côte d’Ivoire. Le secteur de l’anacarde a connu des progrès depuis 2011 et impacte aujourd’hui positivement la vie des populations», a-t-il déclaré, précisant que la production d’anacarde était passée de 400.000 à 1.200.000 tonnes entre 2011 et 2023.

La transformation de la noix de cajou était à 9% en 2019 avant d’atteindre 22% en 2023, grâce à la mise en place de 35 unités de transformation, a poursuivi Beugré Mambé, précisant qu’avec cette usine, le gouvernement ivoirien ambitionne d’atteindre un taux de transformation de 50% de la production locale de l’or gris d’ici 2030.

Le projet de construction d’une usine de transformation de noix de cajou à Boundiali avait été évoqué avec Al Sayegh Group par la ministre ivoirienne de l’Éducation nationale et de l’alphabétisation, Mariatou Koné, lors d’une visite de travail aux Emirats Arabes Unis en 2021.