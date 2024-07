La BIDC (Banque d’investissement et de développement de la CEDEAO) a lancé ce 15 juillet 2024 une émission obligataire verte et durable dans la zone UEMOA par APE (Appel public à l’épargne).

Cet APE est une grande première sur le marché financier régional aux yeux de la BIDC. Il table sur la mobilisation d’un montant de 70 milliards de FCFA pour stimuler l’économie des pays d’Afrique de l’Ouest. Il court du 15 juillet au 09 aout 2024, et est accompagné d’une exonération fiscale dans l’UEMOA à un taux net de 6,5% sur 7 ans. Au total, 7 millions d’obligations d’une valeur nominale de 10.000 FCFA sont émises dans le cadre de cet APE sur une maturité de 7 ans (dont 2 de différé).

«Notre emprunt obligataire par APE est certifié GSS garantissant des fonds pour des projets verts et durables. Conformes aux ODD, ces projets auront un fort impact social et environnemental» dans la sous-région ouest-africaine, défend encore cette Banque régionale.

Les fonds mobilisés au terme de cet APE seront «destinés exclusivement au financement d’une sélection de projets identifiés principalement en Côte d’Ivoire, au Sénégal, au Bénin et en Guinée-Bissau, et orientés vers plusieurs secteurs tels que l’infrastructure, l’énergie et la santé», explique la direction de la BIDC basée à Lomé.

Cet APE constitue par ailleurs à la troisième tranche d’une série de levée de fonds d’un total de 240 milliards de FCFA initiée par cette Banque de développement à vocation communautaire, dirigée par le Ghanéen Dr George A. Donkor.

En 2023, la BIDC avait déjà levéun montant record de 120 milliards FCFA sur le marché de l’UEMOA.