La Vice-Secrétaire générale de l’ONU, Amina J. Mohammed, a entamé, mardi 16 juillet, une tournée en Afrique de l’Ouest, avec comme première étape le Sénégal.

L’objectif de ce déplacement est de chercher à appuyer l’accélération et la mise en œuvre des objectifs de développement durable (ODD) au niveau des pays. Il s’agira précisément, dans chaque Etat à visiter, de faire le point sur les défis liés à la réalisation des ODD et de travailler avec les parties prenantes pour trouver des voies d’accélération.

A Dakar, la capitale sénégalaise, Amina J. Mohammed a rencontré plusieurs hauts responsables gouvernementaux, dont le Président, M. Bassírou Diomaye Diakhar Faye, le Ministre des finances, le ministre de l’Economie et la ministre des Affaires étrangères, selon les informations rapportées par le Porte-parole du Secrétaire général de l’ONU, lors de son point de presse quotidien.

La même source a indiqué que la Vice-Secrétaire générale a réaffirmé, au cours de ces réunions, le soutien de l’ONU au Gouvernement en faveur des transitions clefs pour atteindre les ODD, notamment la transition des systèmes alimentaires, les énergies renouvelables et l’économie numérique.

Ce mercredi, Amina J. Mohammed devrait rencontrer le Premier ministre Ousmane Sonko, ainsi que l’équipe de pays de l’ONU et des représentants de la société civile, dont des groupes de femmes et de jeunes.

La numéro 2 de l’ONU partira ensuite pour la Guinée et le Mali, avant d’atterrir en Éthiopie pour présider l’ouverture de la première session du Comité préparatoire de la quatrième Conférence internationale sur le financement du développement. Le Burkina Faso, le Niger et le Nigeria seront les dernières étapes.

Alors que seuls 17 % des ODD sont sur la bonne voie et qu’il ne reste plus que six ans avant leur échéance en 2030, Amina J. Mohammed a appelé, au début de cette semaine, à réduire les dépenses en armement et à canaliser les fonds vers la paix et le développement, en marge d’un Forum politique de haut niveau (HLPF) visant à remettre les ODD sur les rails et à ne laisser aucun pays de côté.