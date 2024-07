Le Département d’Etat des USA s’est prononcé pour une énième fois ce 17 juillet 2024 sur l’évolution du processus de paix dans l’Est de la RDC (République démocratique du Congo).

Par la voix de Matthew Miller (porte-parole du Département d’Etat), les USA se sont félicités «de la prolongation de 15 jours de la trêve humanitaire à laquelle se sont engagées les parties au conflit dans l’Est de la RDC, et appellent tous les acteurs de la région à respecter cette trêve».

Fermement engagée pour une mise en œuvre intégrale des multiples ententes conclues entre les parties en conflit dans la partie orientale de la RDC, la diplomatie américaine a rappelé ce 17 juillet qu’elle continuera «à travailler en étroite collaboration avec les Gouvernements de la RDC, du Rwanda et de l’Angola pour soutenir les initiatives diplomatiques régionales dans le cadre des processus de Luanda et de Nairobi afin de parvenir à une cessation durable des hostilités».

Les USA ont dénoncé et renvoyé dos-à-dos les parties en conflit dans l’Est de la RDC à la faveur de la publication du dernier Rapport en date d’experts onusiens sur les causes profondes de la survivance des violences meurtrières dans la partie orientale du plus vaste Etat d’Afrique sub-saharienne.

L’appui ouvert et franc de Kigali au mouvement rebelle M23 et le soutien à visage découvert des Forces armées congolaises aux FDLR (tenants de l’ex-pouvoir extrémiste hutu au Rwanda) ont été vivement critiqués par Washington qui compte énormément sur l’Angola pour donner un coup de fouet au processus de paix dans l’Est de la RDC.