Le Sous-secrétaire d’État Kurt Campbell a été reçu en audience ce 16 juillet 2024 à Libreville par le Président de la Transition au Gabon, Brice Clotaire Oligui Nguema. Une audience au cours de laquelle les deux parties ont réaffirmé leurs priorités en matière de coopération bilatérale.

Le diplomate Kurt Campbell «a été mis au courant de l’évolution de la Transition démocratique au Gabon, et il a réaffirmé l’engagement des États-Unis à soutenir les efforts déployés par le Gabon pour mettre en œuvre un processus politique inclusif et transparent, destiné à aboutir à des élections libres et régulières», a rapporté le Département d’Etat.

Les deux responsables ont dans la même optique «convenu de prendre des mesures concrètes aux fins d’approfondir et d’élargir les relations bilatérales de leurs Etats sur la base de leurs priorités communes, notamment le développement économique et social, la sécurité maritime et frontalière, la préservation de l’environnement et la coopération en matière de sécurité», a davantage détaillé la diplomatie américaine.

Le Secrétaire d’Etat Adjoint américain Kurt Campbell était accompagné ce 16 juillet à la Présidence gabonaise par Vernelle Trim Fitzpatrick, Ambassadeur des États-Unis au Gabon.

Les échanges ont aussi porté sur la défense, l’éducation, l’environnement (lutte contre la pêche illicite sur les côtes gabonaises). En tournée diplomatique cette semaine en Afrique, Kurt Campbell est depuis ce 17 juillet 2024 en terre sénégalaise.