Uganda Airlines (compagnie aérienne nationale ougandaise) a annoncé ce 17 juillet 2024 le début de desserte de lignes comme la Zambie, le Zimbabwe et le Nigeria par ses avions à compter de septembre 2024.

Il s’agit de l’ouverture de 3 nouvelles dessertes aériennes, assure la direction de cette compagnie. Jenifer Bamuturaki (directrice générale d’Uganda Airlines) a salué à Kampala (capitale) le début imminent de ces nouvelles dessertes, les considérant comme de «nouveaux vols devant augmenter la connectivité de l’Ouganda avec le reste de l’Afrique».

«C’est une étape importante dans notre contribution continue aux voyages intra-africains.

La création d’un pont aérien vers l’Afrique de l’Ouest et l’Afrique australe sera synonyme de commodité pour les voyageurs à travers le continent, avec des vols directs et une connectivité sans faille, permettant de multiples opportunités dans les affaires, le commerce, le tourisme et les liens socio-culturels», a encore précisé la CEO Bamuturaki.

Uganda Airlines est en constante progression dans le paysage de l’aviation civile commerciale en Afrique orientale. Cette compagnie couvre déjà, à ce jour, le Kenya, la Tanzanie, la République démocratique du Congo, la Somalie, le Soudan du Sud, l’Afrique du Sud, les Emirats arabes unis, l’Inde, le Burundi et uniquement Lagos (la plus grande ville du Nigeria).