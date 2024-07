La société sud-africaine des ports, des chemins de fer et des oléoducs, Transnet, bénéficiera d’un prêt d’une valeur d’un milliard de dollars américains de la part du Groupe de la Banque africaine de développement (BAD), destiné à son plan de redressement, rapporte un communiqué publié jeudi par l’institution financière.

Il s’agit d’un prêt d’entreprise adossé à une garantie souveraine, approuvé le 12 juin dernier par le Conseil d’administration de la BAD.

Ce prêt de 25 ans facilitera la première phase du plan d’investissement quinquennal de 8,1 milliards de dollars de la société, et vise à améliorer sa capacité existante avant de l’étendre aux segments prioritaires de l’ensemble de la chaîne de valeur du transport, explique le communiqué.

La même source souligne que Transnet a été confrontée à des défis opérationnels, principalement dans les secteurs critiques des chemins de fer et des ports, en raison, entre autres, du sous-investissement dans les infrastructures et les équipements, et de chocs externes tels que les effets de la pandémie de Covid-19.

Selon la BAD, la compagnie s’est engagée à relever les défis du passé, à promouvoir l’intégrité et à améliorer l’efficacité au sein de l’organisation ; et a progressé dans certains domaines clés, notamment dans les réformes de la gouvernance, de la passation des marchés et de la gestion financière.

Son plan de redressement, lancé en octobre 2023, vise, poursuit-elle, à réhabiliter l’infrastructure et à accélérer la relance des opérations sur une période de dix-huit mois, en se concentrant sur le rétablissement des performances opérationnelles et des volumes de fret pour répondre aux demandes des clients.

« Le prêt accordé par la Banque contribuera de manière significative au plan d’investissement de Transnet visant à stabiliser et à améliorer le réseau ferroviaire et à contribuer à l’économie sud-africaine dans son ensemble », a réagi la directrice générale de Transnet, Michelle Phillips.

Alors que ce prêt est complété par deux dons, Phillips a ajouté cette « aide non remboursable (…) aidera aussi considérablement Transnet dans ses efforts d’efficacité énergétique et dans ses initiatives de préparation de projets d’infrastructure. »

Transnet occupe une position unique dans le secteur de la logistique du fret en Afrique du Sud et dans la région de la Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC).