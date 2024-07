L’ambassadrice des Etats-Unis auprès de l’ONU, Linda Thomas-Greenfield, s’est dite fière d’annoncer, jeudi, une enveloppe de près de 203 millions de dollars d’aide humanitaire supplémentaire pour les personnes touchées par le conflit au Soudan, notamment les réfugiés et les autres personnes ayant fui vers les pays voisins, selon le Bureau de presse de la Mission américaine auprès des Nations unies.

« Le peuple soudanais est confronté à la pire crise humanitaire au monde. Il faut faire beaucoup plus pour l’aider. Je suis fière d’annoncer que les États-Unis fournissent 203 millions de dollars supplémentaires de financement humanitaire pour soutenir les populations du Soudan, du Tchad, d’Égypte et du Soudan du Sud touchées par ce conflit brutal », a-t-elle déclaré, espérant que « ce nouveau cycle d’aide servira d’appel à l’action pour que d’autres suivent » l’exemple.

L’aide comprend plus de 178 millions de dollars du Bureau de la population, des réfugiés et des migrations (PRM) du Département d’État et près de 25 millions de dollars du Bureau de l’aide humanitaire de l’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID).

Ce soutien permettra de répondre aux besoins urgents et vitaux des réfugiés, des personnes déplacées à l’intérieur du pays et des autres personnes touchées par le conflit, précise-t-on, tout en rappelant que les États-Unis sont le plus important donateur de l’aide d’urgence au Soudan.

L’ambassadrice Thomas-Greenfield a déploré le fait que seuls les deux tiers des contributions promises, lors de la conférence des donateurs du 15 avril à Paris, ont été versées, et seulement un quart environ de l’aide a été financé. Aussi, l’accès humanitaire, déjà sévèrement restreint par les parties au conflit, menace-t-elle de se réduire encore davantage, a-t-elle ajouté.

Plus de 25 millions de personnes au Soudan ont besoin d’aide alimentaire et d’autres formes d’assistance humanitaire, dont plus de 7,7 millions de personnes nouvellement déplacées à l’intérieur du Soudan.

Outre l’aide humanitaire, les États-Unis continuent d’exhorter les parties au conflit au Soudan à soutenir un cessez-le-feu immédiat et à supprimer les obstacles à l’accès humanitaire et à l’acheminement de l’aide, notamment en rouvrant le poste frontière critique d’Adre pour les travailleurs humanitaires, conclut le Bureau de presse.