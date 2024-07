Le Conseil de l’Union européenne (UE) a adopté, lundi 22 juillet, une mesure d’assistance au titre de la « Facilité européenne pour la paix » (FPE), d’un montant de 15 millions d’euros en faveur des forces armées de la Mauritanie.

Dans un communiqué, le Conseil européen explique que cet apport financier a pour objectif de soutenir les capacités de surveillance et de dissuasion terrestres et maritimes des forces armées de la Mauritanie.

Il vise aussi à renforcer la protection du territoire national et des eaux maritimes de la Mauritanie, ainsi que la lutte contre les activités illégales en mer susceptibles de porter atteinte à la sécurité et à l’autorité de la Mauritanie, contribuant ainsi à maintenir la stabilité du pays et à offrir de meilleures conditions de sécurité à la population civile, ajoute la même source.

Le même appui de la FEP permettra également de fournir à la Mauritanie, des équipements de protection individuelle, du matériel médical, du matériel aéronautique polyvalent et un patrouilleur.

Selon le communiqué, la décision du Conseil répond à une demande formulée par les autorités mauritaniennes et démontre l’engagement de l’UE à poursuivre son partenariat solide et global avec la Mauritanie.