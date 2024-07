Le Premier ministre éthiopien, Abiy Ahmed Ali a discuté, lundi 22 juillet, avec les représentants des partis politiques autour des questions nationales jugées «importantes».

Dans un message publié sur son compte X, le chef du gouvernement éthiopien a d’abord rappelé une rencontre qu’il a eue, en avril, avec « des représentants des partis politiques pour discuter de la coopération sur les questions nationales» et une « orientation a été fixé » en ce sens, a-t-il ajouté, «pour que les discussions se poursuivent à différents niveaux».

Ce lundi, « nous nous sommes réunis à nouveau dans le prolongement de la réunion d’avril, travaillant à forger un consensus sur des questions nationales importantes pour tous », a-t-il indiqué.

A l’issue de la rencontre d’avril, le Premier ministre avait indiqué que « l’objectif lors des discussions avec les partis politiques était de recueillir des commentaires et des critiques sur les engagements des dernières années, d’identifier les corrections et ajustements nécessaires pour la contribution politique et de déterminer le type de coopération nécessaire pour aller de l’avant».