Le district méridional de Geze Gofa (dans le sud de l’Ethiopie) est endeuillé depuis ce 22 juillet après de de fortes pluies qui ont provoqué un glissement de terrain. Selon premier un décompte officiel annoncé ces dernières heures, «au moins 157 personnes ont trouvé la mort» dans ce sinistre.

«La catastrophe s’est produite lundi matin vers 10H00 heure locale (07H00 GMT) à Geze Gofa», ont rapporté les autorités locales. Les autorités éthiopiennes s’attendent à ce que le nombre de morts «augmente au fur et à mesure que les secours se poursuivent».

De l’avis de divers experts des questions de sinistres en Afrique orientale, les glissements de terrain sont fréquents dans la partie australe de l’Ethiopie, second pays le plus peuplé d’Afrique avec plus de 120 millions d’âmes.

Ce vaste Etat d’Afrique de l’Est fait face depuis 2023 avec acuité aux répercussions du phénomène climatique El Nino touchant plusieurs autres pays d’Afrique orientale. L’Ethiopie connaît en ce moment sa saison des pluies qui a commencé en juillet et devrait durer jusqu’à la mi-septembre 2024.